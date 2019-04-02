Недопуск Шипулина и допинг-проба Крушельницкого, подвиги Большунова и долгожданная победа хоккеистов, чемпионство команды Дешама и новый статус Модрича, триумф в Глазго и отмщение Нурмагомедова — News.ru подводит спортивные итоги 2018 года.

МОК против России

Формально сборной России не было на XXIII зимних Олимпийских играх. От нашей страны в Пхёнчхане выступали олимпийские спортсмены из России. При этом — далеко не все сильнейшие. Только те, кто получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Так, Игры-2018 пропустили биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежец Павел Кулижников и многие другие.

Тем обиднее, что уже в Южной Корее положительную допинг-пробу сдал кёрлингист Александр Крушельницкий. Вместе с супругой Анастасией Брызгаловой он завоевал бронзу, но вынужден был с ней расстаться, так и не получив. Те же, кого допустили, добычей медалей в промышленном масштабе похвастаться не могли. Всего на счету олимпийских спортсменов из России 17 медалей. Это 13-е место в неофициальном рейтинге. Общий же зачёт выиграли норвежцы, вторые — немцы, третьи — канадцы.

И всё же свои — локальные — радости Игры-2018 нам подарили. Например, нескончаемым источником позитива из Южной Кореи выступила лыжная команда. Ведомство Елены Вяльбе отчиталось по итогам Олимпиады о восьми медалях. Да, наград высшего достоинства среди них нет, зато есть три серебряные и пять бронзовых. Четыре медали завоевал Александр Большунов, три — Денис Спицов, по две — Андрей Ларьков и Юлия Белорукова.

Три медали взяли фигуристы, которым в Пхёнчхане не было равных. Установив мировой рекорд, завоевала серебро Евгения Медведева. Спустя десять минут выступила Алина Загитова, которая не просто взяла золото, но обновила мировой рекорд. Второе серебро, что символично, завоевали в командных соревнованиях.

В остальном же олимпийские спортсмены из России стреляли одиночными выстрелами. В отсутствие олимпийского чемпиона Александра Третьякова выиграл серебро в скелетоне Никита Трегубов, Семён Елистратов — в шорт-треке, Наталья Воронина — в конькобежном спорте. Заявили о себе и фристайлисты: Илья Буров взял бронзу в акробатике, а Сергей Ридрик — в ски-кроссе.

Одну на всех медаль и одну на всех радость принесла России хоккейная сборная. И пусть команда Олега Знарка обыграла немцев в овертайме, отыгравшись в третьем периоде незадолго до финальной сирены, но победу «красной машины» трудно переоценить. Впервые с 1992 года — после триумфа в Альбервиле — наши хоккеисты стали олимпийскими чемпионами.

Россия против стереотипов

Поль Погба (справа) Сергей Булкин/News.ru

После всех допинговых скандалов на Россию в мире посматривали с недоверием. Разбить эту стену скептицизма помог чемпионат мира. Турнир стал — по общему мнению — лучшим в истории мировых первенств. Вышел он и вправду незаурядным.

Мир получил нового гегемона — сборную Франции. Свои результаты дала планомерная работа Дидье Дешама. Если два года назад «трёхцветные» уступили в финале чемпионата Европы, то во втором подряд решающем матче крупного форума они осечки не дали. В «Лужниках» Поль Погба и компания сумели сломить сопротивление сборной Хорватии. При том, что главными фаворитами турнира будущие победители не были. Таковыми считались немцы с бразильцами. Французов числили на вторых ролях — в компании с испанцами и бельгийцами.

В России заявил о себе не только новый чемпион, но и новый лучший футболист мира. Сборные Аргентины и Португалии во главе с Лионелем Месси и Криштиану Роналду вылетели в первом же раунде плей-офф. Первые уступили будущим победителям, а вторые — уругвайцам. Это был последний, по сути, шанс легенд мирового футбола добиться успеха с национальными командами. Привычные лидеры не справились, зато зажглась звезда Луки Модрича. Хорват был признан лучшим игроком турнира, а затем и 2018 года.

Турнир в России войдёт в историю и технологическим прорывом. Впервые на таком уровне была использована система видеопомощи судьям (VAR). Так открылась новая эпоха в футболе — эпоха «большого брата», чуткого к любого рода несправедливости. Рефери дважды отменяли решения о назначении пенальти, а в финале, напротив, назначили — после просмотра видеозаписи.

Ну и, конечно, рассказ о чемпионате мира был бы неполным без упоминания сборной России. Никто в команду Станислава Черчесова перед началом турнира не верил. Да и сами ребята не давали к этому никаких поводов. Получилось же задорно и ударно. Вышли из группы, оставив не у дел Египет с Мо Салахом, прорвались в четвертьфинал, остановив Испанию в серии пенальти. Имели шансы на полуфинал, но во второй раз счастливый билет в послематчевой лотерее не вытянули.

Россия против всех

О своём определяющем положении в мире спорта Россия напомнила на чемпионате Европы по летним видам. Этот турнир, объединивший восемь видов, состоялся впервые в истории. И первыми обладателями Кубка чемпионата Европы стали именно наши спортсмены. На турнире в Глазго и Берлине они завоевали 31 золотую медаль. Но это без учёта результатов легкоатлетов, которые выступали в нейтральном статусе. У ближайших конкурентов из Великобритании — на пять меньше. Правда, справедливости ради, британцы взяли количеством — 74 награды против 72 — у россиян.

Тотально превосходили своих соперниц российские синхронистки. Они взяли восемь золотых медалей — во всех дисциплинах, в которые только заявились. Девять наград принесли гимнасты с гимнастками, восемь — велогонщики. Прыгуны в воду — 12, пловцы в бассейне и на открытой воде — 27. Результат легкоатлетов в Берлине — золото, три серебра и две бронзы.

Да, не всё прошло гладко с точки зрения организации. Например, жаловались на условия синхронистки — и на хлорку, и на температуру. Позже к ним присоединились пловцы и гимнасты. Но всё же, как показала практика, объединить под одной крышей не самые популярные летние виды спорта — идея, достойная внимания. Так, аудитория турнира благодаря телевидению превысила 1 млрд. Локомотивами зрительского интереса, безусловно, выступили водные виды спорта и лёгкая атлетика. Под их зонтиком, глядишь, да и станут популярнее и смотрибельнее гольф, триатлон и гребля.

Нурмагомедов против треш-тока

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов AP/ТАСС

Главным событием года в мире смешанных единоборств должно было стать возвращение в октагон Конора Макгрегора. Ирландец, если не считать дебюта в боксе в поединке с Флойдом Мейвезером-младшим, не дрался с ноября 2016 года. Так это виделось самому The Notorious. А по итогу вышло, что 2018 год стал годом Хабиба Нурмагомедова.

Уроженец села Сильди дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в далёком 2012 году. Чтобы добиться титульника, Нурмагомедову пришлось провести в организации девять поединков и все выиграть. Надо ли удивляться, что Эла Яквинту в апреле Хабиб просто уничтожил и завоевал долгожданный пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Но пропуск в бессмертие и мир бешеных гонораров могла обеспечить Нурмагомедову лишь победа над Макгрегором. Подготовка к бою с Конором стала для Хабиба ещё и проверкой на крепость нервной системы. Ирландец пустился в привычные для него психологические игры. Под прицел угодили отец и тренер Нурмагомедова, национальность и религия Хабиба.

В день рождения президента России Владимира Путина, 7 октября, Нурмагомедов спросил с Макгрегора по всей строгости. Он задушил соперника в четвёртом раунде. Благодаря этой победе Хабиб сместил Конора со второй строчки в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.