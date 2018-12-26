От лучшего бомбардира РПЛ открестились в «Севилье»

Голландский полузащитник Квинси Промес, выступающий за испанскую «Севилью», может в ближайшее время покинуть клуб.
По информации Elfvoetbal, Промесом недовольно руководство команды. Из московского «Спартака» он перешёл в «Севилью» в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро.
Промес — лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) прошедшего сезона. В 26 матчах чемпионата он забил 15 мячей.
В текущем сезоне Ла Лиги он сыграл 14 матчей и не отличился ни разу.
Как писал News.ru, о «Спартаке» снимут сериал.