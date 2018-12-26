От лучшего бомбардира РПЛ открестились в «Севилье»

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Квинси Промес

Голландский полузащитник Квинси Промес, выступающий за испанскую «Севилью», может в ближайшее время покинуть клуб.

По информации Elfvoetbal, Промесом недовольно руководство команды. Из московского «Спартака» он перешёл в «Севилью» в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро.

Промес — лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) прошедшего сезона. В 26 матчах чемпионата он забил 15 мячей.

В текущем сезоне Ла Лиги он сыграл 14 матчей и не отличился ни разу.

Как писал News.ru, о «Спартаке» снимут сериал.