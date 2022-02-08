Умер основатель школы «Самбо-70» Давид Рудман

Основатель спортивной школы «Самбо-70» Давид Рудман умер на 79-м году жизни, рассказал ТАСС руководитель центра образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. Рудман был советским самбистом и дзюдоистом, заслуженным тренером СССР по этим видам спорта.

Умер основатель «Самбо-70» Давид Рудман. Он долгое время болел раком лёгких. Простые мальчишки из новостроек Ясенева, Тёплого Стана, Беляева, десять тысяч судеб, ребята с улиц будут вспоминать с благодарностью и уважением любимого великого наставника, учителя и тренера, — сказал Лайшев.

Рудман стал чемпионом мира по самбо в 1973 году. Также он становился двукратным чемпионом Европы по дзюдо (1969, 1970) и шестикратным чемпионом СССР по самбо. Спортсмен 28 сентября 1970 года основал школу «Самбо-70» в Москве.

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