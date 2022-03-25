«Судейские ошибки — часть игры»: Платини выступил против видеопросмотров

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини высказался против использования системы видеопросмотров (VAR) в ряде спорных игровых моментов в современном футболе. По мнению экс-функционера, VAR должен работать при определении офсайдов, но не нужен для оценки фола, игры рукой или других эпизодов, сообщает RMC Sport.

VAR решает одни проблемы, но создаёт другие. Судейские ошибки — часть игры. У арбитра есть право на ошибку. Как и нападающий имеет право на промах в голевой ситуации. В идеале VAR должен работать при определении офсайдов, но он не нужен для оценки фола, игры рукой или других игровых моментов. А вот технология определения взятия ворот — стоящая вещь. Здесь работает аналогия с офсайдом, — сказал Платини.

Он занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год. Платини покинул эту должность после обвинений в коррупции.

В 2015 году было открыто уголовное дело против главы ФИФА Йозефа Блаттера в связи с незаконными переводами средств в размере 2 млн швейцарских франков (1,8 млн евро). Эти деньги были направлены Платини. Оба были отстранены от футбола на восемь лет, позже данный срок был сокращён.