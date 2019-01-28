Осака потеснила Халеп с вершины, Касаткина — 12-я

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг. Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина — занимает в нём 12-е место.
Также в топ-100 мирового рейтинга входят ещё девять россиянок. Мария Шарапова расположилась на 29-й строчке, Анастасия Павлюченкова — на 32-й. Замыкает парад наших — Вера Звонарёва, идущая на 97-м месте.
Изменения коснулись и лидеров. Румынка Симона Халеп опустилась сразу на две строчки и теперь занимает третью строчку. Возглавила рейтинг WTA японка Наоми Осака, второй стала чешка Петра Квитова.
Ранее News.ru сообщал, что в финале Открытого чемпионата Австралии Осака обыграла Квитову в трёх сетах.