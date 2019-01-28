USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,301 $   Brent60.73 $ Bitcoin3,451.21 $
МОСКВА-8°C10:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Осака потеснила Халеп с вершины, Касаткина — 12-я

Наоми Осака Chaz Niell/Icon Sportswire/Global Look Press

Наоми Осака

спорт [ версия для печати ]

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг. Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина — занимает в нём 12-е место.

Также в топ-100 мирового рейтинга входят ещё девять россиянок. Мария Шарапова расположилась на 29-й строчке, Анастасия Павлюченкова — на 32-й. Замыкает парад наших — Вера Звонарёва, идущая на 97-м месте.

Изменения коснулись и лидеров. Румынка Симона Халеп опустилась сразу на две строчки и теперь занимает третью строчку. Возглавила рейтинг WTA японка Наоми Осака, второй стала чешка Петра Квитова.

Ранее News.ru сообщал, что в финале Открытого чемпионата Австралии Осака обыграла Квитову в трёх сетах.


#теннис #WTA #наомиосака #СимонаХалеп
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
происшествия
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму


читайте также
спорт 08:33, 28 января 2019
Панарин обсудил контракт с «Блю Джекетс»
спорт 08:22, 28 января 2019
Защитник сборной Украины прошёл медосмотр в «Зените»
спорт 22:09, 27 января 2019
Емельяненко после поражения в США чувствует себя хорошо
Лента новостей
спорт 10:19
Орсер восхитился работой Тутберидзе
происшествия 10:18
«Минировавшего» школу подростка задержали
спорт 10:09
В МОК задумались о необходимости флагов стран
в мире 10:01
Пьяный водитель едва не угробил десятки детей в Индии
экономика 09:59
Проценты и неустойку кредитов сроком до года ограничили в РФ
Другие новости
спорт 10:19
Орсер восхитился работой Тутберидзе
спорт 10:09
В МОК задумались о необходимости флагов стран
спорт 10:01
Ходыкин: тренером я быть не хочу
Российские фигуристы ответили на вопросы News.ru
спорт 09:51
Неймар пропустит матч против МЮ в Лиге чемпионов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top