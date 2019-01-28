USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,301 $   Brent60.86 $ Bitcoin3,451.21 $
МОСКВА-8°C11:18
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Орсер восхитился работой Тутберидзе

Евгения Медведева и Брайан Орсер Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Евгения Медведева и Брайан Орсер

спорт [ версия для печати ]

Канадский тренер и наставник российской фигуристки Евгении Медведевой заявил, что восхищается работой российского специалиста Этери Тутберидзе.

«Хочу сказать, что восхищаюсь Тутберидзе и тем, что она сделала с этими молодыми девчонками. Я даюсь диву, как она с ними работает. Эти результаты точно не случайность. Это все, что я могу сказать», — приводит слова Орсера «Чемпионат».

Орсер добавил, что пресса постоянно переворачивает слова «с ног на голову, выдирает слова из контекста и перевирает».

Российская фигуристка Евгения Медведева перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру после Олимпийских игр — 2018. Под его руководством она стала 7-й на чемпионате России в Саранске, став второй запасной на чемпионат мира.

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится в японском Сайтаме с 18 по 24 марта.

News.ru ранее сообщал, что российский фигурист Александр Самарин подарил серебряную медаль, завоёванную на чемпионате Европы 2019 года, своему тренеру.


#ЭтериТутберидзе #БрайанОрсер
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
происшествия
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму


читайте также
спорт 13:21, 27 января 2019
Проваливший ЧЕ фигурист Ковтун отказался «умирать»
спорт 19:28, 26 января 2019
Фигурист сборной России Кацалапов: смогли собраться
спорт 13:32, 26 января 2019
13-летняя фигуристка побила рекорд и стала чемпионкой США
Лента новостей
спорт 11:15
Шарапова узнала соперницу на первый матч в Санкт-Петербурге
в мире 11:06
Лидер «Океана Эльзы» отказался идти в президенты Украины
спорт 11:05
«Формула-1» может быть продана
шоу-бизнес 11:02
Экс-супруга Башарова ищет пропавшего мужа
общество 10:59
Сергей Фургал: вопрос обманутых дольщиков будет закрыт
Другие новости
спорт 11:15
Шарапова узнала соперницу на первый матч в Санкт-Петербурге
спорт 11:05
«Формула-1» может быть продана
спорт 10:52
Тренерский штаб определился с составом на ЧМ по фристайлу
спорт 10:35
Кубок африканских наций перенесён из-за Рамадана
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top