Орсер восхитился работой Тутберидзе

https://news.ru/storage/news/cc76121d519fd248073b73df08df83b8/a66fe49f-b1e2-4e44-af50-28adfa658a48_850.jpg Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Евгения Медведева и Брайан Орсер

Канадский тренер и наставник российской фигуристки Евгении Медведевой заявил, что восхищается работой российского специалиста Этери Тутберидзе.

«Хочу сказать, что восхищаюсь Тутберидзе и тем, что она сделала с этими молодыми девчонками. Я даюсь диву, как она с ними работает. Эти результаты точно не случайность. Это все, что я могу сказать», — приводит слова Орсера «Чемпионат».

Орсер добавил, что пресса постоянно переворачивает слова «с ног на голову, выдирает слова из контекста и перевирает».

Российская фигуристка Евгения Медведева перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру после Олимпийских игр — 2018. Под его руководством она стала 7-й на чемпионате России в Саранске, став второй запасной на чемпионат мира.

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится в японском Сайтаме с 18 по 24 марта.

News.ru ранее сообщал, что российский фигурист Александр Самарин подарил серебряную медаль, завоёванную на чемпионате Европы 2019 года, своему тренеру.