Фото: Yohei Osada/Global Look Press

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус надеется, что Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут в запланированное время, несмотря на пандемию коронавируса.

Надеюсь, что Олимпиада все-таки будет в этом году. МОК Олимпиаду пока не отменяет. Поэтому нам нужно продолжать работать, задачи с РУСАДА не снимаются, — цитирует Гануса РИА Новости. До этого...