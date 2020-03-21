Организационный комитет Олимпийских игр 2020 года в Токио продолжает подготовку к проведению соревнований в намеченные даты, несмотря на угрозу распространения коронавируса.
Оргкомитет находится не в том положении, чтобы отменять или переносить Игры. Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы провести Олимпийские игры в июле, — цитирует вице-президента оргкомитета Токио-2020 Тосиаки Эндо агентство Kyodo.
Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.
Как писал NEWS.ru ранее, Греция передала олимпийский огонь оргкомитету летних Олимпийских игр Токио-2020 днём 19 марта. Церемония прошла на Панафинейском стадионе в Афинах без гостей, зрителей и журналистов в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса. Также было отменено театральное представление.
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