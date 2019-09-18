https://static.news.ru/photo/c5988e24-da4c-11e9-8563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Оргкомитет токийской Олимпиады-2020 до сих пор не выдал подтверждение на 18 тысяч билетов, запрошенных болельщиками из России.

На сегодняшний день нами запрошено, но до сих пор не подтверждено порядка 18 тысяч билетов для российских болельщиков. Это около 75% от общего числа. Столь серьёзный дефицит, созданный по не совсем понятным для нас причинам для России, уже стал причиной переноса старта продаж на более поздний срок, — рассказала РИА Новости директор по внешним связям официального билетного агента ОКР по продаже билетов на Олимпиаду 2020 года в Токио на территории России Мария Тарасова.

Оргкомитет Токио-2020 подтвердил только 1000 билетов из общей российской квоты, аргументируя это крайне высоким спросом в целом по миру. Тарасова признала, что есть высокий риск того, что россиян на трибунах в Токио будет совсем мало.

Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 10 августа 2020 года.

Ранее News.ru сообщал о том, что оргкомитет Токио-2020 собрался побить рекорд Олимпиады в Бразилии в 2016 году по количеству проданных билетов.