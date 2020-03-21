https://static.news.ru/photo/19e042ee-6c0e-11ea-8a00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Global Look Press

Организационный комитет «Токио-2020» приступил к разработке альтернативных сценариев проведения Олимпийских игр 2020 года из-за распространения коронавируса. Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили олимпийские комитеты и спортивные федерации Бразилии, Колумбии, Норвегии, Словении, США, Испании и Канады.

Нас попросили разработать варианты переноса Игр. Теперь мы разрабатываем альтернативные планы с учётом разных сроков, — сообщает Reuters со ссылкой на источники в оргкомитете.

В частности, обсуждаются варианты переноса Олимпиады на год-два либо на месяц-полтора. Окончательное решение будет принимать Международный олимпийский комитет.

Игры в Токио запланированы с 24 июля по 9 августа. МОК и власти Японии занимают пока позицию, что Игры состоятся в намеченные сроки.

Как писал NEWS.ru, правительство Японии намерено в ближайшее время принять решение о том, следует или нет проводить летние Олимпийские игры в Токио. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что между ним и премьер-министром Японии Синдзо Абэ был недавно контакт относительно Олимпиады и пандемии коронавируса. Трамп рассказал, что Япония полностью готова к проведению Олимпиады. Все объекты выстроены, из графика Токио не выбился, «всё было сделано безукоризненно». При этом, по его словам, «безусловно, есть варианты, включая отсрочку и, возможно, перенос на следующий год».