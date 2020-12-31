Оргкомитет Пекина-2022 представил обновлённый дизайн спортивных пиктограмм

https://static.news.ru/photo/356e4a7a-4c31-11eb-a830-fa163e074e61_660.jpg Фото: beijing2022.cn

Организационный комитет зимней Олимпиады 2022 года в Пекине презентовал новый дизайн пиктограмм видов спорта, которые будут представлены на Паралимпийских и Олимпийских играх.

В основу внешнего вида пиктограмм положена традиционная художественная форма гравировки печатей, характерная для эпох китайских императорских династий Цинь и Хань. В заявлении на официальном сайте оргкомитета говорится , что контраст между красным фоном и белыми мазками подчёркивает динамизм и изящество зимних видов спорта и создаёт праздничную атмосферу для Олимпиады, связывая её с китайским Новым годом.

Мы разработали эти пиктограммы, основываясь на двух принципах: чтобы они соответствовали внешнему виду Игр и напоминали дизайн, использованный на летней Олимпиаде 2008 года, чтобы подчеркнуть уникальный статус Пекина как единственного города в мире, который принимал как летние, так и зимние Игры, — сказал графический дизайнер Линь Цуньчжэнь.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпиада состоится с 4 по 13 марта.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передавал NEWS.ru. Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре.