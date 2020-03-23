https://static.news.ru/photo/06a090ce-6cce-11ea-a8f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут в запланированные сроки. Об этом официально заявил глава оргкомитета Олимпиады-2020 Ёсиро Мори.

Олимпийские игры 2020 года не будут отменены, — приводит его слова ТАСС.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее перенести Олимпиаду-2020 на фоне ситуации с коронавирусом просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.

Как писал NEWS.ru ранее, Греция передала олимпийский огонь оргкомитету летних Олимпийских игр Токио-2020 днём 19 марта. Церемония прошла на Панафинейском стадионе в Афинах без гостей, зрителей и журналистов в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса. Также было отменено театральное представление.