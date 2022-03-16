Организаторы «Ролан Гаррос» рассказали об участии россиян в турнире

Генеральный директор Федерации тенниса Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что российские теннисисты могут принять участие в турнире «Ролан Гаррос», который состоится с 22 мая по 5 июня этого года. Спортсмены выступят в нейтральном статусе. Об этом сообщает АР.

В организационном комитете главного французского теннисного турнира заявили, что решение о допуске теннисистов из России и Белоруссии на турнир в качестве нейтральных спортсменов приняли теннисные руководящие органы.

Мы придерживаемся этой линии, — заявила Удеа-Кастера.

Помимо этого, директор турнира Амели Моресмо подтвердила, что сербский теннисист Новак Джокович примет участие в соревнованиях, несмотря на отсутствие прививки от COVID-19.

Ранее российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов убрали из шапки профиля в Instagram эмодзи с российским флагом.