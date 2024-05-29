Организаторы Олимпиады отказываются контактировать с посольством России МИД РФ: организаторы Олимпиады и Париж не хотят общаться с посольством России

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Власти Франции и организаторы Олимпиады отказываются от взаимодействия с российским посольством, заявил ТАСС глава Консульского департамента МИД России Алексей Климов. Он отметил, что это сильно мешает дипломатам оказывать помощь гражданам России.

Высока вероятность того, что российским дипломатам не будут предоставлены пропуска для доступа в зоны с ограниченным режимом передвижения, что существенно снизит их возможности по оказанию консульского и иного содействия российским гражданам, — заметил он.

Ранее Международный олимпийский комитет запретил журналистам из России использовать любую символику страны на Олимпиаде в Париже. К ней относятся как российский триколор, так и изображения с литерой Z, георгиевские ленты и любая военная символика.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля и продлятся вплоть до 11 августа. В конце декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе. Участвовать в соревнованиях запрещается атлетам, которые поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности.

До этого Украина подала прошение в адрес МОК об отстранении российских и белорусских гребцов от квалификации в Венгрии. Документ был направлен от лица президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Матвея Бидного и президента Федерации каноэ Михаила Сливинского. По их мнению, допуск спортсменов из РФ и Белоруссии является нарушением рекомендаций МОК.