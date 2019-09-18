https://static.news.ru/photo/f3c8fd86-d99f-11e9-893c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Graham Glendinning/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Призовой фонд чемпионата мира 2019 года по лёгкой атлетике превысит $7,5 млн. Об этом сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).

По данным организации, в индивидуальных дисциплинах победитель получит $60 тысяч, серебряный призёр — $30 тысяч, бронзовый — $20 тысяч. За триумф в эстафетных стартах команда заработает $80 тысяч, за второе и третье место — 40 и 20 тысяч соответственно.

Призовые выплаты получат как спортсмены, так и команды, которые займут места с первого по восьмое. Кроме того, атлет, установивший мировой рекорд, заработает $100 тысяч.

Как ранее сообщал News.ru, в состав российской команды,которая поедет в Доху, вошли 29 спортсменов, имеющих нейтральный статус. В числе спортсменов, которые примут участие в соревнованиях, Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова, Дарья Клишина и Максим Афонин.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в Дохе с 27 сентября по 6 октября.