Организаторы Australian Open отказались отстранять российских теннисистов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Евгений Донской

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) отказалась отстранять теннисистов из РФ и Белоруссии от матчей в рамках турнира Большого шлема Australian Open вопреки требованиям Киева, пишет Sydney Morning Herald со ссылкой на заявление организации. В федерации отметили, что теннисисты из обеих стран смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных соревнованиях по теннису в нейтральном статусе, так будет и на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 года, — сказано в сообщении.

Ранее посол Украины в Канберре Василий Мирошниченко выступил с призывом отстранить россиян и белорусов от матчей в рамках Australian Open, передает РИА Новости. Дипломат назвал позицию представителей беспринципной, пообещав обсудить данный вопрос с гендиректором Tennis Australia Крейгом Тайли. Глава организации еще в октябре заявил о том, что не будет возражать против участия теннисистов из РФ и Белоруссии в матчах.

Australian Open пройдет с 16 по 29 января. В список участников от РФ вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и другие.

В феврале 2022 года стало известно, что Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) отстранила сборные России и Белоруссии от всех международных турниров в связи с началом СВО на Украине. Аналогичные решения были приняты ФИФА и УЕФА: российские клубы и сборные исключены из всех международных соревнований.