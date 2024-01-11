Опубликованы кадры вручения паспорта РФ американскому боксеру Джонсону

Фото: t.me/IrinaVolk_MVD

Кадры вручения российского паспорта американскому боксеру Кевину Джонсону опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В торжественной обстановке спортсмен получил свой новый документ, удостоверяющий личность и Конституцию РФ.

Сегодня мои коллеги из УВМ ГУ МВД России по г. Москве в торжественной обстановке вручили паспорт гражданина Российской Федерации профессиональному боксеру Кевину Джонсону, который заявил о желании стать гражданином России. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 января 2024 г. № 29 Кевин Джонсон приобрёл гражданство Российской Федерации, — заявила Ирина Волк.

Ранее стало известно, что американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство. На профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, еще два боя завершились вничью. В 2009 году спортсмен проиграл украинцу Виталию Кличко.

Кроме того, Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ. Также российский паспорт смогут получить члены семей таких военнослужащих.

Как пояснил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, это решит проблему с выдачей в другие страны ветеранов специальной военной операции. По его словам, на родине их может ждать наказание за наемничество.