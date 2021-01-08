Опрос: 80% японцев выступают за отмену или перенос Олимпиады в Токио

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Подавляющее большинство (80%) японцев считают, что летние Олимпийские игры в Токио следует либо перенести, либо отменить, поскольку в мире свирепствует пандемия коронавируса.

35,3% респондентов считают, что соревнования нужно не проводить, 44,8% полагают, что можно вновь перенести спортивное мероприятие. Опрос был проведён агентством Kyodo среди 521 домохозяйства, которые было выбрано случайным образом, 520 человек опросили по мобильным телефонам.

Первоначально летняя Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году. Из-за коронавирусной инфекции состязание перенесли на 2021 год. Оно должно пройти с 23 июля по 8 августа.

В прошлом году японцы выступали за то, чтобы игры либо вообще не состоялись, либо вновь были перенесены. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах допускал возможность отмены Олимпиады, если её не удастся провести летом 2021 года.

Как писал NEWS.ru, перенесённая Олимпиада сохранит название Игры-2020. Перенос мероприятия грозит финансовым потерями в размере около $5,8 млрд.