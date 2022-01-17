Определился состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на Олимпиаду 2022 года. Список из десяти спортсменов, которые отправятся в Пекин, опубликован на сайте Metaratings.ru.
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Антон Бабиков назван единственным запасным. Окончательное решение по нему будет принято после этапа Кубка мира в Антхольце, который завершится 23 января.
Отметим, что именно такой состав команды был назван в материале NEWS.ru. Бабиков может занять место Латыпова, который сейчас находится на карантине из-за положительного теста на COVID-19.
В воскресенье завершился этап Кубка мира в немецком Рупольдинге. В заключительный день российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль. Победителем гонки преследования стал действующий лидер общего зачёта Кубка мира француз Кентен Фийон Майе.