Определился состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на Олимпиаду 2022 года. Список из десяти спортсменов, которые отправятся в Пекин, опубликован на сайте Metaratings.ru.

По информации издания, на Олимпийских играх этого года выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Антон Бабиков назван единственным запасным. Окончательное решение по нему будет принято после этапа Кубка мира в Антхольце, который завершится 23 января.

Отметим, что именно такой состав команды был назван в материале NEWS.ru. Бабиков может занять место Латыпова, который сейчас находится на карантине из-за положительного теста на COVID-19.

В воскресенье завершился этап Кубка мира в немецком Рупольдинге. В заключительный день российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль. Победителем гонки преследования стал действующий лидер общего зачёта Кубка мира француз Кентен Фийон Майе.