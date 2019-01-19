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Определились первые чемпионы России по греко-римской борьбе

Жамболат Локьяев vk.com/zhambik07

Жамболат Локьяев

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В Калининграде стартовал чемпионат России по греко-римской борьбе. Во второй соревновательный день прошли финалы в четырех весовых категориях.

В финале наилегчайшего веса (до 55 кг) действующий чемпион страны и вице-чемпион мира Виталий Кабалоев взял верх над Виктором Ведерниковым, который в предварительных схватках впечатлил яркими амплитудными бросками.

В категории до 60 кг Жамболат Локьяев взял верх над Дмитрием Люстрицким и впервые стал чемпионом России.

Марат Гарипов в весе до 63 кг победил со счётом 10:3 Алексея Тадыкина.

Наиболее упорным получился заключительный финал второго дня. Старший из братьев Заур Кабалоев не смог повторить успех Виталия и уступил со счётом 2:4 Алексею Киянкину, который повторил свой успех на национальном чемпионате пятилетней давности.


#грекоримскаяборьба
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