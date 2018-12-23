Определён состав фигуристок от России на чемпионат Европы

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Алина Загитова

Российские фигуристки Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова включены в состав сборной России на чемпионат Европы. Список национальной команды был утвержден исполкомом Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) по представлению тренерского совета.

В зачёт фигуристкам пошли итоги чемпионата России, который прошёл в Саранске.

«Исполком ФФККР признал результаты выступления спортсменов на чемпионате России — 2019 в Саранске положительными», — сказано в официальном сообщении на сайте ФФККР.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая в Саранске заняла седьмое место, включена в запасной состав вместе с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой.

Соревнования будут проходить в Минске 21−27 января.

Помимо Константиновой, Загитовой и Самодуровой, в них также примут участие одиночники-мужчины Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин.

В спортивных парах выступят Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, Наталья Забияко с Александром Энбертом и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским.

В номинации «Танцы на льду» от России заявлены Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а также Софья Евдокимова и Егор Базин.

Ранее, как сообщал News.ru, чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что шокирована итогом женского турнира на чемпионате России. Она назвала его феноменальными. Тем временем Евгения Медведева пообещала передать все подарки, которые ей вручили болельщики, в один из детских домов Мордовии.