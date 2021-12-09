«Они заплатят за это»: Китай пригрозил странам, объявившим бойкот Олимпиады

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что страны, объявившие дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, неизбежно заплатят за свои поступки. Его слова передаёт Money Control.

Использование США, Австралией, Великобританией и Канадой олимпийской платформы для политических манипуляций непопулярно и ведёт к самоизоляции, и они неизбежно заплатят за свои проступки, — заявил Вэньбинь.

Первыми о дипломатическом бойкоте Игр объявили Соединённые Штаты, а затем к ним присоединились Австралия, Великобритания и Канада.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).

Ранее сообщалось, что журналист Владимир Познер заявил, что решение США бойкотировать Олимпийские игры в Пекине является половинчатым. По мнению журналиста, учитывая внутреннюю политику Китая, не нужно было проводить Олимпийские игры в этой стране.