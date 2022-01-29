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«Они идиоты. Без мозгов»: Медведев раскритиковал поведение болельщиков

Даниил Медведев – о болельщиках на Austalian Open: они идиоты без мозгов
19:02, 30 января 2022
«Они идиоты. Без мозгов»: Медведев раскритиковал поведение болельщиков Даниил Медведев Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев во время финального матча Australian Open с Рафаэлем Надалем устроил скандал. Спортсмен раскритиковал поведение зрителей на трибунах, которые восторженно приветствовали его ошибки. По его мнению, у этих людей должна быть очень плохая жизнь, чтобы они так реагировали на неудачи одного из участников финала.

Они идиоты! Без мозгов, да? Пустоголовые. Наверное, в их жизни, должно быть, всё очень плохо, да?сказал Медведев во время эфира матча.

Эти слова российский теннисист употребил после третьего сета, который он проиграл Надалю со счётом 4:6. Отметим, что зрители кричали перед его подачами, сбивая спортсмена с настроя. Поэтому Медведев в грубой форме попросил судью угомонить болельщиков.

30 января российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продлилась пять часов 26 минут. Итоговый счёт матча 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца.

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