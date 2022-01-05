«Она взлетела как Терешкова»: как россиянка Непряева выиграла «Тур де Ски»

Пока лучший российский лыжник последних лет Александр Большунов тяжело вкатывается в сезон, российские женщины творят историю. Наталья Непряева блестяще выступила на «Тур де Ски» и стала первой отечественной представительницей слабого пола, победившей в общем зачёте соревнований. Рассказываем подробнее об историческом успехе.

Решающий рывок

На пороге исторического достижения Непряева оказалась во вторник, 4 января. Перед финальной гонкой — знаменитым подъёмом в гору Альп-де-Чермис в Италии россиянка имела гигантское преимущество в 1 минуту и 12 секунд перед шведкой Эббой Андерссон, но его ещё было нужно удержать. В этом забеге, который венчает очень крутая гора, отставания в несколько минут — обычное дело, так что российские поклонники лыжного спорта не могли не волноваться.

На равнинной части дистанции Непряева старалась держаться в группе лидеров и ей это удавалось примерно до отметки в 6,8 километра. Там в отрыв начали уходить Андерссон и норвежка Хейди Венг. Россиянке нужно было терпеть. Непряева стиснула зубы и сделала это, за 800 метров до финиша она проигрывала лидерам всего 18 секунд, имея отличный запас. К финишу спортсменка пришла четвёртой и рухнула без сил с осознанием того, что добилась исторического успеха.

Наталья Непряева Plihal Libor/CTK/Global Look Press

Феноменальное выступление на «Тур де Ски» позволило Непряевой неплохо заработать. За победу россиянка получила 53 тысячи евро, ещё 10,6 тысячи спортсменка получит различными бонусами. Да, даже очень среднего футболиста РПЛ такими деньгами не удивишь, но для лыжницы цифры очень приличные.

Кроме того, победа на «Тур де Ски» вывела Непряеву в лидеры общего зачёта Кубка мира. Сейчас у россиянки 843 очка. Она опережает Андерссон на 195 баллов.

Путь к победе

Непряева, впрочем, как и остальные лыжницы, начала «Тур де Ски» выступлением в спринте на первом этапе в Швейцарии. Он сложился для неё не очень удачно: россиянка квалифицировалась в четвертьфинал, где у неё случился конфликт с Венг. На дистанции норвежка наехала на лыжи россиянке, которая после финиша накричала на соперницу. Оппонентка в ответ лишь улыбнулась. Обе лыжницы прошли в полуфинал, который для Непряевой стал непреодолимым барьером.

Однако днём позже последовало третье место на 10-километровке, там Непряева проиграла 30 секунд победительнице из Финляндии Кертту Нисканен и уступила 18,2 секунды Андерссон. В канун Нового года спортсменки переехали в Германию на второй этап «Тур де Ски», где Непряева показала себя во всей красе. После разминки в виде восьмого места в масс-старте случилось блестящее выступление россиянки в спринте. Она здорово прошла все стадии и завоевала золото в финале.

Ещё одним важным шагом к триумфу Непряевой стал масс-старт на третьем этапе в Финляндии. Тут россиянке снова не было равных, ближайшей преследовательнице — Венг — она привезла 3,7 секунды. В итоге к финальной гонке у Непряевой набежало солидное преимущество, превышающее минуту, так что штурмовать гору она могла с плюс-минус комфортным запасом.

Наташа пишет историю! Эта победа посильнее «Фауста» Гёте для российских лыж. Непряева взлетела первой, прямо как Терешкова в своё время. Непряева — большая труженица и молодец. Я за неё просто счастлив! Это выдающаяся победа. Однако при всём величии Наташи на данный момент главная победа должна быть в другом месте. Очень надеюсь, что эта победа будет на Олимпиаде в феврале, — заявил «Чемпионат.com» телекомментатор Дмитрий Губерниев. Группа быстрого реагирования

Сама Непряева после финальной гонки призналась, что очень переживала за итоговый результат, так как ей было сложно оценить свои силы именно на горе. Лыжница также призналась, что последний забег стал самым трудным стартом в её карьере, а последние метры дистанции она бежала на автопилоте.

Наталья Непряева ANDREA SOLERO/EPA/ТАСС

Гора — это не Наташин конёк, скажем так, потому что она мышечная, достаточно тяжёлая. Но Наташа сегодня превзошла себя. Мне кажется, это была её лучшая гонка в гору, хотя хороших гонок было немало и раньше, — рассказала после финала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе «Матч ТВ».

Успеху Непряевой действительно можно и нужно радоваться. Теперь бы добавить к этому результату парочку олимпийских медалей на Играх в Пекине.