«Она в заложниках у русских»: как в Америке реагируют на ситуацию с Грайнер Баскетболистка получила девять лет колонии за незаконный провоз наркотиков, и с этим очень многие не согласны

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бриттни Грайнер

Ситуация с баскетболисткой Бриттни Грайнер стала одной из главных тем на стыке политики и спорта в последние месяцы. 25 октября суд отказался удовлетворять апелляцию американской спортсменки и сохранил в силе девятилетний приговор. На эту историю реагируют по-разному, в России часто приходится видеть мнение, что все справедливо: она нарушила закон и будет отбывать заслуженное наказание. Но есть и другие мнения. В США ситуация с Грайнер вызвала бурную реакцию, о которой мы здесь и расскажем.

Не абы кто

Для начала напомним, кто такая Бриттни Грайнер. Это 32-летняя американская баскетболистка, до задержания выступавшая за клуб УГМК (Екатеринбург). Это не просто средняя баскетболистка, а элитная: двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США, двукратная чемпионка мира и победительница НБА. Вероятно, это лучшая баскетболистка на момент начала 2022 года, выступавшая в России.

И 17 февраля ее задержали в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. Служебная собака сигнализировала о наличии чего-то подозрительного в багаже 206-сантиметровой спортсменки. Собаки не ошибаются. Оказалось, это было гашишное масло в количестве 0,7 грамма. Для личного употребления.

Баскетболистку заключили под стражу, и 4 августа Химкинский суд предъявил ей обвинение: девять лет лишения свободы. Две статьи: незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта и контрабанда наркотических средств в значительном размере. Суд, как он утверждает, принял спортивные достижения девушки в качестве смягчающих обстоятельств, но дал ей лишь на год меньше максимального срока по этим статьям — девять. И вот 25 октября была отклонена апелляция на этот приговор.

«Едва превысила допустимую норму»

На слушаниях 25 октября Грайнер присутствовала по видеосвязи. Вот что она сказала.

Я получила девять лет за преступление, в котором я едва превысила допустимый показатель. Мне непонятно решение первого суда дать на год меньше максимума, когда я здесь уже почти восемь месяцев, а люди с более тяжкими преступлениями получили меньше, чем дали мне. Я очень надеюсь, что суд изменит этот приговор, потому что это было крайне тяжело и очень сильно повлияло на мою психику. Я находилась вдали от членов моей семьи и не могла общаться с ними, — заявила Грайнер.

Суд ничего не изменил, кроме того, что зачел спортсменке уже отбытые ей восемь месяцев под стражей в срок приговора. Но вообще-то это нужно было сделать сразу, не дожидаясь апелляции. Адвокат Грайнер, россиянка Мария Благоволина, также осталась не в восторге от вердикта.

Мы разочарованы тем, что суд не нашел возможным изменить приговор. Назначенный срок лишения свободы не укладывается в существующую судебную практику. Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего шести лет. Таким образом, Бриттни Грайнер остается одной из самых строго наказанных заключенных в России. Бриттни не ожидала многого, но очень надеялась на сокращение срока, — сказала Благоволина РИА Новости.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Бриттни Грайнер

Поддержка из дома

Грайнер — открытая лесбиянка, она сделала каминг-аут в 2013 году. Она живет с женой, юристом по профессии, ее зовут Шерелл Грайнер. Вот что Шерелл сказала по поводу ситуации с Бриттни.

Она уже настрадалась больше, чем заслуживала за свое преступление. Я работаю в юридической сфере. Я считаю, что лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию. Но наказание должно быть соразмерно преступлению, и меня разрывает на части, когда я вижу, что наказание для моей жены несоразмерно, — рассказала Шерелл Грайнер в интервью CBS Mornings.

Она добавила, что Бриттни сейчас находится в очень плохом моральном и физическом состоянии и боится, что о ней забудут на все девять лет. Шерелл чувствует, что ее супруга словно оказалась в заложниках у русских.

«Мы ничего не можем сделать»

Не остается в стороне и баскетбольный мир. Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что Грайнер нужно освободить, но реально что-то сделать главная американская лига баскетбола не может.

Мы открыто заявляли, что она заслуживает освобождения. Мы обсуждали это напрямую с Белым домом, с Государственным департаментом. Вы слышали, что сказал о ее заключении Стефен Карри в первом матче сезона. Честно говоря, мы делаем все возможное, продолжаем привлекать внимание к ее ситуации и вести прямые переговоры с правительством США на всех уровнях. Это всех расстраивает, особенно ее семью, но я не уверен, что мы можем сделать еще что-то сейчас, — признался Сильвер.

А что сказал один из лучших баскетболистов планеты Стефен Карри? Он просто выразил ей поддержку в день рождения (18 октября) и заявил, что нельзя, чтобы мир забыл о Бриттни и ее тяжелой ситуации. Другая легенда баскетбола Кайри Ирвинг, сейчас выступающий за «Бруклин Нетс», призвал президента США Джо Байдена лично заняться освобождением Грайнер.

Байден, Трамп и Блинкен в теме

Байден в свою очередь точно знает о Бриттни Грайнер. 12 октября президент США заявил, что готов к разговору с Владимиром Путиным о ее освобождении. Но не уточнил, случится ли это в действительности и когда именно это может быть. Просто сказал, что был бы готов это обсудить на саммите G20 в ноябре.

Уже после решения апелляционного суда, 26 октября, в Белом доме подтвердили намерение Байдена добиваться освобождения Грайнер и даже идти ради этого на «крайние меры», но опять не уточнили какие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что освобождение Грайнер и всех остальных, как он выразился, «несправедливо задержанных» граждан США по всему миру является его самой приоритетной задачей, над которой ведется работа на каждодневной основе.

В свою очередь Дональд Трамп, как и положено оппозиционеру, высказался совершенно в другом тоне.

Она отправилась с наркотиками в чужую страну, где очень внимательно к этому относятся. Они не любят наркотики, а она попалась. И теперь мы должны ее вытащить, хотя она вообще-то зарабатывает кучу денег. Нам придется обменять ее на абсолютного злодея [Виктора Бута], одного из крупнейших торговцев оружием в мире, убившего много американцев, убившего много людей, — сказал он на подкасте Clay and Buck.

К слову, пока ни о каком обмене не известно. Говорили о разных вариантах, но официально никаких решений по этому поводу пока нет.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Бриттни Грайнер

Куда без Илона нашего Маска

Приведем еще пару интересных мнений из США на тему Бриттни Грайнер. Небанально высказался самый богатый человек на Земле Илон Маск.

Если президент прикладывает так много усилий для освобождения кого-то, кто оказался в российской тюрьме с «травкой», не должны ли мы освободить людей в Америке? В Америке люди сидят за то же самое. Не должны ли мы освободить и их тоже? Мое мнение таково, что люди не должны сидеть в тюрьме за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками, — сказал владелец Tesla в подкасте Full Send.

Еще одно заметное высказывание принадлежит экс-чемпиону мира по боксу Рою Джонсу, который в 2015 году получил из рук Владимира Путина российский паспорт.

Если я поеду в Россию и они не договорятся, я лично пойду к господину Путину. Я слышал, что они пытаются совершить обмен заключенными. Если обмен не произойдет, я попробую сделать что-то сам. Имейте в виду, я дипломатичный человек. Я не лезу в политику, но друзья есть друзья. Я скажу: «Вы дали мне российское гражданство, но мне нужно, чтобы вы оказали мне еще одну услугу. Нужно сделать так, чтобы эта девушка вернулась домой», — пообещал Джонс.

Он добавил, что знаком с Путиным лично и также лично с ним и поговорит. Что ж, можно пожелать Рою удачи в этой попытке. А Бриттни Грайнер — терпения. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что ее приговор — политически мотивированный. Об этом говорит судебная практика по аналогичным делам. Скорее всего, рано или поздно Бриттни обменяют, но это случится внезапно. Такие истории решаются без ведома прессы.