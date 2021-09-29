«Она раздражает меньше»: лингвист оценила медийный образ Загитовой

Доктор филологических наук Елена Малышева оценила олимпийскую чемпионку Алину Загитову в роли телеведущей. Специалист считает, что у спортсменки грамотно выстроен медийный образ. Её слова приводит Sports.ru.

Я понимаю, почему она вела «Ледниковый период» и почему, собственно, продолжит. У Алины очень грамотно выстроен медийный образ — это работа не одного месяца и не одной составляющей. Она, скажем так, раздражает меньшую аудиторию, чем Евгения Медведева, и большую привлекает, — сказала лингвист.

По мнению Малышевой, сильная черта Алины — это искренность. Несмотря на то что ей было тяжело на проекте в прошлом году, срабатывала её искренность, она подкупала зрителей. Специалист считает, что олимпийской чемпионке не хватает умения вербализировать, описывать свои мысли. Однако это не является следствием глупости спортсменки.

Алина Загитова станет ведущей нового сезона «Ледниковый период». В эфир программа выйдет 2 октября. В прошлом году олимпийская чемпионка тоже вела проект в паре с Алексеем Ягудиным.

Ранее сообщалось, что директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, почему Евгения Медведева и Алина Загитова не вели совместно концерт, приуроченный к 50-летию спортивной организации. Он связал это обстоятельство с разными речевыми особенностями фигуристок.