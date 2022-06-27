«Он все еще выглядит раскачанным»: тренер Джошуа об Усике Тренер Джошуа усомнился в том, что Усик находится в хорошей форме

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Усик

Роберт Гарсия, тренер британского боксера-тяжеловеса Энтони Джошуа, на YouTube-канале Fight Hub TV высказался об Александре Усике, с которым его подопечному предстоит провести реванш. Специалист усомнился в том, что украинец находится в хорошей форме.

До поединка остается около двух месяцев, а Усик все еще выглядит раскачанным. Не знаю, может, он сделал это намеренно, чтобы быть сильнее. Или же он просто не в форме. Если он начал тренироваться только сейчас, тогда ему предстоит проделать огромную работу. А если набрал вес, тогда у нас получится отличный бой, — заявил Гарсия.

В бою, который пройдет 20 августа, будут разыгрываться титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO. Все три пояса принадлежат Усику, после того как в сентябре 2021 года он победил Джошуа единогласным решением судей.

Для 35-летнего уроженца Симферополя та победа стала 19-й в карьере в 19 боях. Джошуа во второй раз проиграл при 24 победах.

Ранее прогноз на бой-реванш сделал американский боксер Дейонтей Уайлдер. По его мнению, победу одержит Усик.