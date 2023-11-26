Олимпийскую чемпионку из России отстранили от работы тренером в Канаде Олимпийскую чемпионку Давыдову отстранили от работы тренером в Канаде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Федерация спортивной гимнастики Канады отстранила от работы олимпийскую чемпионку Елену Давыдову, сообщила пресс-служба организации. Причины такого решения не оговариваются, однако уточняется, что оно не будет аннулировано до завершения расследования. Его ведет Офис комиссара по спортивной честности.

Давыдова переехала в Канаду в 1999 году. С тех пор она работает там тренером и судьей. Олимпийской чемпионкой она стала на Играх в 1980 году в Москве. Известно, что ее привлекали для подготовки учебно-тренировочной программы национальной команды.

Бывшая спортсменка представляет Канаду в техническом комитете Международной федерации гимнастики. Со сборной страны она сотрудничает с 2005 года.

Ранее сообщалось, что Россию могут не допустить до участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года. Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш сообщил, что организаторы намерены учитывать мнение федераций, которые, в свою очередь, выступают против того, что их игроки участвовали в матчах с россиянами. Отмечается, что это поставило Уолша и NHLPA в затруднительное положение, так как их задача — защищать всех членов профсоюза, независимо от национальности или происхождения.