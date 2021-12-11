Олимпийского чемпиона по плаванию обвинили в сексуальном насилии

Обвинения в сексуальных домогательствах и насилии в отношении несовершеннолетней предъявил следственный судья французского Мюлуза двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Яннику Аньелю. Об этом сообщает телеканал C News.
По информации СМИ, спортсмена решено
Аньеля задержали в минувший четверг, 9 декабря, в рамках расследования изнасилования несовершеннолетней. Расследование было начато в связи с событиями, предположительно произошедшими в 2016 году, когда пловец завершил спортивную карьеру. Как
По данным газеты L’Équipe, Аньель
Яннику Аньелю 29 лет. Он стал двукратным победителем и обладателем серебряной медали на Олимпиаде 2012 года. Также француз дважды становился чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что российский пловец, чемпион мира среди юниоров Александр Палатов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняли в РУСАДА.