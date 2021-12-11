Олимпийского чемпиона по плаванию обвинили в сексуальном насилии

Обвинения в сексуальных домогательствах и насилии в отношении несовершеннолетней предъявил следственный судья французского Мюлуза двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Яннику Аньелю. Об этом сообщает телеканал C News.

По информации СМИ, спортсмена решено поместить под судебный контроль. У него изъяли паспорт и запретили выезжать из страны. При этом запрос прокуратуры о помещении Аньеля под стражу суд отклонил.

Аньеля задержали в минувший четверг, 9 декабря, в рамках расследования изнасилования несовершеннолетней. Расследование было начато в связи с событиями, предположительно произошедшими в 2016 году, когда пловец завершил спортивную карьеру. Как сообщает газета Le Parisien, в насилии Аньеля обвинила дочь его бывшего тренера Лионеля Ортера. По словам девушки, в то время ей было 13 лет. В указанный период времени спортсмен несколько месяцев жил в доме тренера и тренировался вместе с предполагаемой жертвой.

По данным газеты L’Équipe, Аньель завершил карьеру в 2016 году после Олимпиады в Рио-де-Жанейро на фоне конфликта с руководством спортивной ассоциации. Спортсмен обвинил чиновников в невыплате средств по контракту за год. Задолженность составила €60 тысяч. Суд первой инстанции удовлетворил иск спортсмена, но ассоциация отказалась урегулировать конфликт и подала апелляцию.

Яннику Аньелю 29 лет. Он стал двукратным победителем и обладателем серебряной медали на Олимпиаде 2012 года. Также француз дважды становился чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что российский пловец, чемпион мира среди юниоров Александр Палатов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняли в РУСАДА.