Олимпийского чемпиона из России дисквалифицировали на четыре года за допинг

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Российский байдарочник Александр Дьяченко

Российский байдарочник Александр Дьяченко дисквалифицирован на четыре года за примененеие запрещенных веществ тренболона и метенолона, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). Суд удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Международной федерации каноэ (ICF).

Дьяченко признан виновным в употреблении допинга в 2014 году, срок его дисквалификации отсчитывается с 9 июня. Все результаты спортсмена с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016-го аннулированы. Россиянин стал олимпийским чемпионом в гребле на байдарках-двойках на дистанции 200 метров вместе с Юрием Постригаем.

Кроме того, CAS вынес решение о дисквалификации на четыре года другого россиянина — 39-летнего многократного чемпиона мира каноиста Николая Липкина. В его организме которого были найдены тренболон, метенолон и оксандролон. Он также дисквалифицирован с 9 июня.

30 мая в РУСАДА высказались о сроках рассмотрения дела Камилы Валиевой, которая подозревается в применении допинга. Там заявили, что планируют завершить процесс к августу.