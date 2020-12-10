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Олимпийский комитет России выйдет из числа учредителей РУСАДА

13:51, 10 декабря 2020
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР выходит из числа учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В набсоветы с 1 января (2021 года) не могут входить спортивные организации, к коим относятся олимпийские комитеты всех стран. В поддержку вступления данных статей кодекса мы выйдем из числа учредителей РУСАДА, — сказал он журналистам.

Как ранее сообщил Поздняков, с 1 января вступают новые правила Всемирного антидопингового кодекса (WADA), поэтому ОКР изменил антидопинговые правила организации, писал NEWS.ru.

Согласно обновлённой версии кодекса WADA, представители исполнительных органов власти, национального олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления национального антидопингового агентства.

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