Олимпийский комитет России выйдет из числа учредителей РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР выходит из числа учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В набсоветы с 1 января (2021 года) не могут входить спортивные организации, к коим относятся олимпийские комитеты всех стран. В поддержку вступления данных статей кодекса мы выйдем из числа учредителей РУСАДА, — сказал он журналистам.
Как ранее сообщил Поздняков, с 1 января вступают новые правила Всемирного антидопингового кодекса (WADA), поэтому ОКР изменил антидопинговые правила организации, писал NEWS.ru.
Согласно обновлённой версии кодекса WADA, представители исполнительных органов власти, национального олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления национального антидопингового агентства.