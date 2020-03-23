Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал официальное заявление, связанное с проведением Игр 2020 года в Токио.
Позиция ОКР строится на необходимости обеспечения безопасности жизни и здоровья участников и гостей Олимпийских игр, а также на соблюдении для всех спортсменов равных возможностей отборочных турниров.
Мы не сомневаемся, что МОК и Оргкомитет Игр 2020 года примут взвешенные решения, продиктованные логикой происходящего и основанные на всестороннем анализе потенциально возможных сценариев развития ситуации, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОКР.
При этом отмечается, что ОКР не собирается оказывать какое-либо давление на организаторов Олимпиады и побуждать их к принятию поспешных решений.
Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.
Ранее двукратная чемпионка мира по волейболу, заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Екатерина Гамова заявила, что говорить о переносе Игр 2020 года в Токио рано.
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