https://static.news.ru/photo/f1c4e79c-6cfd-11ea-8091-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал официальное заявление, связанное с проведением Игр 2020 года в Токио.

Позиция ОКР строится на необходимости обеспечения безопасности жизни и здоровья участников и гостей Олимпийских игр, а также на соблюдении для всех спортсменов равных возможностей отборочных турниров.

Мы не сомневаемся, что МОК и Оргкомитет Игр 2020 года примут взвешенные решения, продиктованные логикой происходящего и основанные на всестороннем анализе потенциально возможных сценариев развития ситуации, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОКР.

При этом отмечается, что ОКР не собирается оказывать какое-либо давление на организаторов Олимпиады и побуждать их к принятию поспешных решений.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.

Ранее двукратная чемпионка мира по волейболу, заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Екатерина Гамова заявила, что говорить о переносе Игр 2020 года в Токио рано.