Олимпийский комитет России ожидает справедливого решения от CAS

https://static.news.ru/photo/539c35f8-4055-11eb-878f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, изменится ли работа организации после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в разрешении вопроса между WADA и РУСАДА.

Мы всё-таки ожидаем взвешенного и справедливого решения. Уверены, что наши планы на ближайшие годы это решение никак не изменит, — сказал Поздняков журналистам по итогам Олимпийского собрания.

Он добавил, что у ОКР есть план Б на период, если квалификационный отбор или Игры будут перенесены или отменены.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародует решение по иску Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), которое требует лишить РУСАДА статуса соответствия и отстранить российских спортсменов на четыре года. Решение будет опубликовано на официальном сайте арбитражного суда в 18:00 мск. Слушания по делу WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября.

Исполком WADA 9 декабря 2020 года лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В случае если спортивный арбитраж примет сторону WADA, Россия может потерять право выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах, а также не сможет в этот период проводить у себя крупные международные соревнования.