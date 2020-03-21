https://static.news.ru/photo/fe92dfc8-6c68-11ea-89c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurokinissi/Global Look Press

Президент Олимпийского комитета Хорватии Златко Матеша призвал перенести летние Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за ситуации с коронавирусом.

Никто не хочет, чтобы Игры откладывались, но это кажется единственным вариантом. Я считаю, что невозможно провести Игры в запланированные сроки, они должны быть отложены на несколько месяцев, — цитирует Матеша Reuters.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.

Ранее двукратная чемпионка мира по волейболу, заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Екатерина Гамова заявила, что говорить о переносе Игр 2020 года в Токио рано.