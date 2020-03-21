https://static.news.ru/photo/271703ca-6b7e-11ea-b816-fa163e074e61_660.jpg Фото: © ARIS MESSINIS /Global Look Press

Олимпийский комитет Бразилии предлагает перенести Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса.

В заявлении отмечается, что в истории и раньше отменяли Олимпийские игры — в 1916, 1940 и 1944 годах, но все проблемы преодолевались.

Я уверен, что Томас Бах полностью готов вести нас в это трудное время. Мечта каждого спортсмена — соревноваться на Олимпийских играх в лучших условиях. Ясно, что проведение Игр в этом году не позволит реализовать эту мечту, — приводит слова президента НОК Бразилии Паулу Тейшейры пресс-служба организации.

Ранее перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии и Словении.

Как писал NEWS.ru ранее, Греция передала олимпийский огонь оргкомитету летних Олимпийских игр Токио-2020 днём 19 марта. Церемония прошла на Панафинейском стадионе в Афинах без гостей, зрителей и журналистов в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса. Также было отменено театральное представление.