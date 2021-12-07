Олимпийский чемпион раскритиковал бойкот США Игр в Пекине

Бойкот Олимпийских игр в Пекине со стороны официальных лиц США не имеет отношения к спортивным мероприятиям, заявил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он рассказал «Газете.Ru», что отрицательно относится к такому разделению спортсменов и чиновников.

Какие смыслы это имеет? Любые ограничения, а спортивные особенно, по линии олимпийского сотрудничества, мне кажется, вообще неприемлемы, с чем бы они ни были связаны. Мы всегда были воспитаны на том принципе, что олимпийское движение стирает грани, противоречия. Оно всегда стояло над амбициями тех или иных руководителей государств, — сказал Мамиашвили.

США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине 6 декабря. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.

Журналист Владимир Познер заявил, что это решение «половинчатое». По его мнению, учитывая внутреннюю политику Китая, не нужно было вообще проводить Олимпийские игры в этой стране. Познер добавил, что не понимает, почему к Китаю такое мягкое отношение в вопросе их борьбы с инакомыслием.