Олимпийский чемпион по борьбе Карелин отреагировал на скандал с видео Дзюбы

https://static.news.ru/photo/9ce13f5c-29b1-11eb-b349-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин прокомментировал скандал, связанный с публикацией интимного видео с участием игрока петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

Не знаю, о чём речь. Чем известен Дзюба? Он чемпион мира или капитан сборной России по футболу? Тогда давайте замнём историю с его результатами, — отметил Карелин в эфире «Радио 1».

Он также добавил, что подобные ситуации возникают везде, в нынешнее время любая подробность может быть предана огласке.

Интимное видео с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга Дзюбы намерена подать на развод после появления в Сети интимного видео, главным героем которого стал её муж.

По словам друзей женщины, Кристина Дзюба затаила обиду на форварда «сине-бело-голубых».