Олимпийский чемпион по биатлону объяснил нелюбовь к Дмитрию Губерниеву Александр Тихонов уличил Дмитрия Губерниева в неуважении к ветеранам

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с корреспондентом NEWS.ru объяснил свое негативное отношение к комментатору и телеведущему Дмитрию Губерниеву его неуважением к коллегам. По его словам, неуважительные комментарии Губерниева вызвали аналогичную негативную реакцию со стороны ветеранов биатлона.

Когда-то Дима Губерниев был скромным, уважительным молодым человеком, освещал биатлон, рассказывал о гонках и спортсменах, не забывал и ветеранов прошлого. Но в какой-то момент слава закружила ему голову, он решил, что может учить биатлонистов бегать и стрелять, тренеров — тренировать, а функционеров — руководить биатлоном. Его неуважительные комментарии постоянно вызывали возмущение ветеранов, людей, ковавших славу отечественного биатлона. Мне раздавались десятки звонков, поэтому не мог не поставить его на место, — сказал Тихонов.

Олимпийский чемпион также рассказал, что однажды Губерниев назвал всех чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр прошлого фуфлом. Это, по его словам, также вызвало негативные отзывы, на этот раз со стороны болельщиков.

Вы почитайте отзывы болельщиков о нем на спортивных сайтах. На один хороший отзыв — сотни ругательств. Думаю, пора это прекратить и окончание сезона провести на позитиве. Пригласить живых ветеранов на чемпионат России в Тюмень и дать им возможность рассказать о нашем прошлом, настоящем и будущем, а я готов дать концерт в Тюмени, — добавил Тихонов.

30 января Тихонов заявил, что российские тренеры по биатлону ждут ухода Дмитрия Губерниева из телевизионного эфира. Он высказал мнение, что рейтинги трансляций соревнований, которые комментирует Губерниев, значительно ниже рейтингов других спортивных телепередач. Сам комментатор дал на это жесткий ответ, заявив, что не является психиатром и не может оценить критику с этой точки зрения.