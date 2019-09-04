Олимпийские комитеты России и Японии в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке подписали Меморандум о сотрудничестве между организациями.

Как сообщает пресс-служба ОКР, соглашение призвано способствовать укреплению дружеских отношений между спортсменами и спортсменками обеих стран и углублению взаимопонимания между народами России и Японии.

Подписи под документом поставили президент ОКР Станислав Поздняков и президент Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.

Ранее президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джани Инфантино заявил, что намерен создать во Владивостоке футбольную школу, писал News.ru.

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