Олимпийские комитеты России и Японии в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке подписали Меморандум о сотрудничестве между организациями.
Как сообщает пресс-служба ОКР, соглашение призвано способствовать укреплению дружеских отношений между спортсменами и спортсменками обеих стран и углублению взаимопонимания между народами России и Японии.
Подписи под документом поставили президент ОКР Станислав Поздняков и президент Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита.
Ранее президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джани Инфантино заявил, что намерен создать во Владивостоке футбольную школу, писал News.ru.