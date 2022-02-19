Олимпийские игры 2022 года объявлены закрытыми

В Пекине на стадионе «Птичье гнездо» завершилась церемония закрытия зимних Олимпийских игр. Организаторы соревнований передали олимпийский флаг мэрам итальянских городов Милан и Кортина-д’Ампеццо. Именно там пройдёт следующая Белая олимпиада.

После окончания церемонии президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил Олимпийские игры 2022 года закрытыми.

Знаменосцем сборной России на этой церемонии был лыжник Александр Большунов, который выиграл в Пекине пять медалей: три золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), заняла девятое место на зимних Олимпийских играх в Пекине. В активе команды 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Победу на Олимпийских играх одержала команда Норвегии с 37 наградами: 16–8–13. На втором месте — Германия (12–10–5), на третьем — Китай (9–4–2). По общему числу медалей российская команда проиграла только Норвегии, но в официальном общем зачёте учитывается количество золотых наград в первую очередь, и тут Россию обошло сразу восемь сборных: Норвегия, Германия, Китай, США, Швеция, Нидерланды, Австрия и Швейцария.