Олимпийские чемпионы Пападакис и Сизерон приостановили карьеру

Фото: Laurent Lairys/Dppi/Global Look Press

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, решили приостановить карьеру, сообщается на сайте Французской федерации ледовых видов спорта. Пока речь идет о пропуске сезона-2022/23.

Мы еще не сказали последнего слова, но не знаем, когда мы вернемся. Нужно отдохнуть, даже несмотря на большую занятость этой зимой. Все пройдет быстро, — заявила Пападакис.

Сизерон добавил, что дуэт хочет сосредоточиться на гастролях и гала-концертах. Он также подчеркнул, что теперь у них будет время на те вещи, на которые раньше не хватало.

Ранее Пападакис сказала, что на российских фигуристов косо смотрят, а чемпионат мира без них — что-то особенное. По мнению двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, это высказывание является следствием антироссийской пропаганды на Западе.