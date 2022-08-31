Олимпийская чемпионка Яна Егорян: мы хотим понять, как жить дальше Эксклюзивное интервью с одной из самых известных саблисток России, победительницей Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Яной Егорян

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Яна Егорян

Фехтование — один из самых зрелищных видов спорта, в него очень легко влюбиться, если в нужное время попасть на нужную трансляцию. И тем более — если увидеть тренировку спортсменок вживую. Мы приехали в Новогорск, где встретились с олимпийской чемпионкой Рио-2016 Яной Егорян. Она рассказала о своем пути в этом виде спорта и несколько личных историй.

— Яна, вы одна из самых известных и успешных фехтовальщиц в России, олимпийская чемпионка. Если бы вам 15 лет назад сказали, что будет именно так, какая была бы ваша реакция?

— 15 лет назад реакция была бы положительная, тогда я уже понимала, что фехтование — это что-то интересное и что у меня может что-то получиться. А вот если бы 20 лет назад мне бы это сказали, я была бы очень удивлена.

— Есть еще что-то в фехтовании, чего вы не достигли, но хотели бы достичь?

— Масса всего. У меня нет личной золотой медали чемпионата Европы и чемпионата мира. Конечно, олимпийское золото — это вершина карьеры, но спорт очень многогранен, и стремиться побеждать на постоянной основе — это очень большая работа, которая не каждому под силу.

— Почему вы выбрали именно фехтование?

— Чисто случайно. Училась в школе, туда пришел тренер, Семин Сергей Александрович, делал набор. Делать было нечего, родители строгие были, из школы — сразу домой, они переживали, что я такая красивая и меня украдут. Ну, и я решила сходить на фехтование. И пошло-поехало.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Яна Егорян

— Получается, любовь с первого взгляда? Как только вы пришли на фехтование, никакие другие виды спорта вас уже не интересовали?

— Да, мне с самого начала было очень интересно находиться в зале. Да и школа находилась рядом с домом, занимало одну минуту добраться до тренировки. Еще важно, что фехтование бесплатно. Моя семья не смогла бы себе позволить какие-то занятия, где нужно было бы ежемесячно оплачивать тренера.

— Но бесплатно — это в детстве, а на более высоком уровне это уже ведь довольно дорогой вид спорта?

— Да, достаточно дорогой. Амуниция может стоить 150 тысяч рублей, она каждый раз портится, нужно постоянно приобретать новую экипировку. Что касается аппаратов фехтовальных, то это на спортсмена не ложится, это покупают те, кто организует соревнования. Сейчас детям стало проще, потому что в школе уже есть все тренировочные куртки, маски, сабли, шпаги, рапиры. Поэтому ребенку не требуется ничего покупать, всё дадут в зале, а раньше такого не было.

— В маске трудно дышать? Особенно в ковидные времена, когда были еще и на лице маски.

— Мы не надевали маску под маску! Даже говорить об этом смешно. А в маске для фехтования дышать легко, ты об этом даже не задумываешься никогда.

— Что думаете о будущем в плане карьеры? Олимпиада-2024 года есть в планах?

— В планах, конечно, есть. Для начала хочется, чтобы нормализовалась ситуация, чтобы спортсменам было понятно, как дальше жить и существовать. Как видите, мы тренируемся, и надеемся, что в ближайшем будущем нас снова допустят до международных соревнований. Мы — сильная страна, фехтование очень хорошо развивается, поэтому есть все шансы.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

— Сейчас точно никто не скажет, но какое ваше ощущение: Россию пустят на Олимпиаду или нет?

— Я спортсмен, маленький человек, и не хочу в этом разбираться и даже в это вникать. У меня была цель стать олимпийской чемпионкой, и я ее реализовала. Потом у меня была цель создать семью, и я создала. А сейчас фехтование — это даже не хобби, а образ жизни. И если мне придется выбирать между спортом и семьей, вопрос решится сам собой.

— Если для участия в Олимпиаде потребуется высказать политическую позицию, как это есть в шахматах и в ряде других видов спорта, вы выскажетесь или предпочтете остаться без Олимпиады?

— У нас в фехтовании все устроено таким образом, что такая ситуация нереальна. У нас есть глава федерации фехтования, есть важные люди, есть главный тренер, они стоят над нами, от всех вопросов, связанных с политикой, нас ограждают.

— К теме попроще: вы сладкоежка?

— Я не сладкоежка, я — ночная жрица! Люблю ночью поесть, каждый день просыпаюсь в 3-4 часа ночи, чтобы что-то съесть. Неважно, что мне попалось: колбаса, банка огурцов или большой торт, я со спокойной душой его съем.

— В чем вы себя ограничиваете?

— Я могу сделать вид, что я два дня на диете, а потом наесться! На самом деле я себя ни в чем не ограничиваю, меня полностью устраивает моя жизнь, и у меня отличные отношения что с семьей, что с друзьями, что в кругу спортсменов. Все, что я хочу, я получаю, что не получается — мне помогают. Так что у меня все в равновесии.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Яна Егорян

— Вам больше нравится дарить подарки или получать?

— Дарить. Я люблю дарить подарки, постоянно этим занимаюсь и трачу очень много денег на это.

— Какой самый необычный подарок вы получили?

— Нам бы тут лучше выбрать сферу, подарков много! Но я скажу — сын. Жизнь мне подарила сына. И мужа.

— Фанаты дарили что-то необычное?

— Да. У меня был день рождения, и я попросила в соцсетях, чтобы люди, которые хотят сделать мне подарок, купили корма для животных. Я часто посещаю приюты, мечтаю стать волонтером, но ввиду моего спорта и семьи сейчас очень сложно все совмещать. Но я все равно совмещаю, и мне подарили просто огромное количество кормов для разных видов животных. Это было очень приятно и необычно. Мне привезли огромный пакет с кормом для собак и на нем еще сделали мою фотографию с собаками.

— Вам когда нибудь говорили, что фехтование — это не ваш вид спорта?

— Нет. Мне всегда говорили, что я попала туда, куда надо.

— Вы уже давно в этом виде спорта, у вас большой опыт и за плечами большие успехи. Вы по-прежнему волнуетесь перед выступлениями?

— Конечно, волнение есть всегда. Я думаю, если спортсмен выходит на дорожку и не переживает, то, наверное, ему нужно заканчивать. Каждый раз переживаешь, каждый раз боишься проиграть. Каждый раз испытываешь разные эмоции. И нужно не забывать, что фехтование — это не циклический вид спорта. Ты можешь на каждом турнире встречаться с одним и тем же соперником.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

— Ваша семья с вами ездит на соревнования?

— Тут смешная история: в этом сезоне практически все соревнования были в этом зале, в котором мы сейчас с вами находимся, муж приезжал на все соревнования, которые были здесь, и я ни разу не попала в четверку. А потом так вышло, что нужно было ехать на другой конец города. Я предложила ему остаться дома, чтобы не стоять в пробке несколько часов. Он остался, и я попала в четверку, потом улетела в другой город и тоже попала в четверку. И мы пришли к выводу, что когда муж в зале, я, видимо, больше переживаю, хочу показаться лучше, чем я есть, и все ломается. Поэтому сейчас муж не ездит. Пускай пока так и остается!

— Какой самый важный совет, который вам помог в жизни и в спорте?

— Ну, советом это не назовешь. Мне очень часто говорили «всему свое время». И еще говорили «твое от тебя не уйдет». Да и вообще, все, что у меня в жизни есть, появилось у меня благодаря поддержке. У меня очень хорошая поддержка семьи. А с появлением мужа — так вообще. То есть я прямо чувствую — могу сделать все что угодно, потому что мой муж безумно меня любит, ценит меня и верит в меня. Я чувствую эту энергию и готова ради него и ребенка творить чудеса.

— А что вы посоветуете тем, кто сейчас занимается фехтованием и находится на том уровне, на котором вы были лет 15 назад?

— Если это действительно их желание, если они правда хотят заниматься именно этим спортом, то главное — трудиться. По-другому никак не получится. Талант — это 1 процент из 100. Все остальное — это очень трудная работа, которая занимает много времени и требует больших усилий. Важно, чтобы были классные тренеры, которые умеют проводить тренировки с пользой, чтобы это было весело и все себя чувствовали комфортно. У меня так с моим тренером, Глотовым Дмитрием Владимировичем. Ты не замечаешь, как пролетает время.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

— С кем вы дружите в спорте? Если брать весь спорт вне фехтования.

— Есть такие, с кем реально хорошо время провожу, но это все-таки вряд ли друзья. Наверное, такого нет, потому что я старалась всегда делить спорт и личную жизнь.

— А что вы цените в дружбе? Что должно быть в человеке, чтобы он мог быть вашим другом?

— Доверие между друг другом должно быть. И понимание. Больше ничего и не надо.

— Вы общаетесь с соперниками?

— Конечно. Конечно, общаюсь и дружу. Очень даже неплохо общаюсь. Это никак не мешает. Но, опять-таки, это с возрастом приходит. Я очень часто видела, когда две подружки периодически встречаются на соревнованиях, выигрывают и проигрывают друг другу и постепенно отдаляются. Только потом ты начинаешь понимать, что такое спорт, там всегда есть один победитель и много проигравших. Если ты проиграл — это твоя проблема. И если ты не умеешь дружить, это тоже твоя проблема, нужно копаться в себе, чтобы разобраться в этом. У меня таких проблем нет.

— В теннисе очень часто бывает, что спортсмен меняет гражданство. Есть свежий пример — это Елена Рыбакина, она выиграла Уимблдон под флагом Казахстана, хотя является москвичкой. Как с этим дела в фехтовании?

— Конечно, у нас есть случаи, когда спортсмены выступают за другие страны. Это все обговаривается между федерациями, все уходят на хорошей ноте, без скандалов. Например, у нас было две саблистки, тут они хорошо себя проявляли, но не дотягивали до сборной России. Поступило предложение выступать за другую страну, и они его приняли. То есть и наши тренеры, и наш президент федерации были в курсе и пошли навстречу.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Яна Егорян

— Если бы вам было 20 лет и у вас был бы выбор — лишиться карьеры на международном уровне или сменить гражданство, вы бы сменили?

— Мы обсудили бы этот момент. Но я буду говорить за себя сейчас, а не за себя 20-летнюю. Сейчас мне очень нравится жить в России. У меня тут весь мир, который построен для меня и для моей семьи. Все находится здесь: родные, друзья, даже просто жилье, квартиры. Я уже хоть чего-то добилась. И поэтому для меня сейчас менять гражданство и уходить куда-то — это абсолютная глупость.