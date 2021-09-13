Олимпийская чемпионка выступила против превращения биатлона в попсу

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала NEWS.ru утечку в СМИ информации о конфликте между биатлонистом Матвеем Елисеевым и старшим тренером сборной Юрием Каминским и высказалась против превращения биатлона в попсу. Елисеев не сработался со старшим тренером Юрием Каминским ещё в прошлом сезоне, когда готовился индивидуально и был подвергнут критике старшего тренера после неудачного выступления на чемпионате мира.

Мне очень не нравится, когда внутренняя кухня сборной команды вываливается в прессу, которая не в лучшем виде представляет всё происходящее. Мы тренируемся, работаем, готовимся, и тут всё внимание притягивают такие скандальные вещи. Я не хочу, чтобы всё уходило в такую попсу, а биатлон держался только на таких хайповых новостях, — рассказала спортсменка.

Также экс-биатлонистка отметила, что не могла и представить во время своих выступлений, чтобы кто-то подобным образом вступил в полемику с тренером и не послушался его плана подготовки.

Как сообщалось ранее, четырёхкратный олимпийский чемпион и экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал недопонимание между биатлонистом Матвеем Елисеевым и старшим тренером мужской сборной России Юрием Каминским.