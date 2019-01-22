Олимпийская чемпионка станет мамой

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич объявила о том, что готовится стать матерью.
«Лишь немногие знали о переменах в нашей семье. Мы сами потихоньку привыкали к ним и хотели пожить в тишине, наслаждаясь моментом. Настало время все рассказать вам!» — подписала фотографию Пацкевич в своём Instagram.
На фотографии спортсменка изображена со своим мужем — двукратным чемпионом Европы по плаванию Григорием Фалько.
Александра Пацкевич взяла перерыв в спортивной карьере после чемпионата мира 2017 года, который проходил в Будапеште.