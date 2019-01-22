Олимпийская чемпионка станет мамой

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Александра Пацкевич

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич объявила о том, что готовится стать матерью.

«Лишь немногие знали о переменах в нашей семье. Мы сами потихоньку привыкали к ним и хотели пожить в тишине, наслаждаясь моментом. Настало время все рассказать вам!» — подписала фотографию Пацкевич в своём Instagram.

На фотографии спортсменка изображена со своим мужем — двукратным чемпионом Европы по плаванию Григорием Фалько.

Александра Пацкевич взяла перерыв в спортивной карьере после чемпионата мира 2017 года, который проходил в Будапеште.