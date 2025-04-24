Олимпийская чемпионка рассказала об отношении к нейтральному статусу Лыжница Ступак не стала критиковать спортсменов за нейтральный статус

Фото: Иван Михайлов/РИА Новости

Юлия Ступак

Российские лыжники продолжают готовиться к зимней Олимпиаде 2026 года в Турине, заявила Metaratings лыжница Юлия Ступак. Она затруднилась ответить на вопрос, смогла бы поехать на соревнования под нейтральным флагом или нет. При этом Ступак отметила, что не стала бы критиковать лыжников за выступление в нейтральном статусе.

У меня был опыт выступления без флага и гимна. Сначала нас тоже критиковали, а потом поняли, что в этом нет смысла. Сейчас мне сложно размышлять на эту тему, потому что никто не может дать нам однозначный ответ. Мы, конечно, все готовимся к Играм, но нужно держать в голове ту мысль, что нас, возможно, не допустят, — сказала Ступак.

Ранее обладательница олимпийского золота по биатлону Светлана Слепцова заявила, что не видит ничего плохого в смене спортивного гражданства. При этом она отметила, что самой ей сложно судить о подобных действиях, ведь ее карьера пришлась на совершенно другие времена. Спортсменка добавила, что если перед человеком стоит высокая цель и он сильно замотивирован ее достичь, однако по независящим от него обстоятельствам сделать это невозможно, то стоит использовать любой подвернувшийся шанс.