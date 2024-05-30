Олимпийская чемпионка рассказала о сексуальном насилии в детской гимнастике Маргарита Мамун рассказала о сексуальном насилии в детской гимнастике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Мамун

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, что в детстве ее тренер проявлял нездоровый интерес к юным спортсменкам. В интервью Виктору Кравченко, которое опубликовано на YouTube, Мамун поделилась, что мужчина перед родителями объяснял свою внимательность к детям одиночеством. Он говорил, что забота о воспитанницах вызвана лишь семейной тоской.

Он обязательно положит руку на коленку… Однажды ехали в поезде, и я не слезала с верхней полки всю поездку. Настолько его боялась. Он вставал, и верхняя полка была на уровне его лица. Я жалась к стенке. Мне было уже 13 лет, но я все равно не могла сказать об этом родителям. Прожила с этим несколько лет, — рассказала Мамун.

Отмечается, что Маргарита решилась рассказать об этом, поскольку мужчины, который тренировал ее, уже нет в живых. По ее словам, девочки не всегда понимали, что происходит, но ощущали, что что-то не так.

До самого страшного не дошло, но сажание на коленки и массаж ног — это уже выше допустимого, поделилась гимнастка. Даже когда Мамун вышла замуж и переехала в новую квартиру, она боялась, что этот человек вернется в их жизнь и придет к ним домой. Какое-то время тренер был очень близок семье Маргариты — у него самого не было детей и жены, а жил он в соседнем доме и часто приходил к семье Мамун на ужин.

Ранее в Санкт-Петербурге в августе был задержан 49-летний заслуженный тренер России, подозреваемый в насилии над 13-летней воспитанницей. По версии следствия, мужчина летом неоднократно встречался с юной воспитанницей в лагере «Спутник» после отбоя, чтобы совершать насильственные действия.