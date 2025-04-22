Олимпийская чемпионка покинула тренерский штаб сборной РФ по гимнастике Канаева вышла из тренерского штаба сборной России по художественной гимнастике

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look

Евгения Канаева

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева покинула тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике. Она сама сообщила об этом в Instagram (деятельность в РФ запрещена), поблагодарив коллег за помощь и поддержку.

Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым, — написала Канаева.

Канаева является 17-кратной чемпионкой мира, на Олимпиаде 2008 года в Пекине и Играх 2012 года в Лондоне она завоевала золотые медали в многоборье. В тренерский штаб спортсменка входила с 2015 года.

Ранее многократная чемпионка мира и Европы Ольга Капранова заявила, что сконцентрируется на тренерской деятельности и развитии клубной системы в художественной гимнастике после ухода с поста вице-президента Федерации гимнастики России (ФГР). По ее словам, предстоит много задач и проектов.

До этого гимнастка Диана Чугунихина и еще ряд российских спортсменок получили нейтральный статус. Допуск к соревнованиям также получили гимнастки Александра Хабибуллина, Варвара Топорова, Владислава Шаронова, Арина Янковская. Кроме того, нейтральный статус был одобрен Владиславе Николаенко и Арине Ковшовой.