Олимпийская чемпионка отодрала надпись «сборная России» с подаренного авто Мамун убрала надпись «сборная России» с подаренной за победу на Играх машины

Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Маргарита Мамун отодрала наклейку с надписью «сборная России» с автомобиля BMW, подаренного ей за победу, об этом спортсменка рассказала в интервью YouTube-блогеру Вите Кравченко. По ее словам, она «поняла, что надо двигаться дальше».

Я на самом деле отодрала только в прошлом году. Надпись «сборная России» шла на весь капот. Я отодрала, потому что я поняла, что надо двигаться дальше, — заявила Мамун.

Помимо победы на Играх в Рио-де-Жанейро, российская спортсменка является семикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и четырехкратной чемпионкой Европы. Кроме того, Мамун неоднократно одерживала победу на Гран-при, этапах Кубка мира и других соревнованиях.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова предположила, почему фигуристка Софья Самоделкина ушла из сборной России. Она связала это с конкуренцией. По словам Бестемьяновой, 17-летняя спортсменка не выступает уже второй сезон и ждет перехода в другую сборную, при этом потери для российского фигурного катания от решения Самоделкиной нет.