Олимпийская чемпионка объяснила, почему переехала из Украины в Россию Синхронистка Голядкина объяснила развитием переезд из Украины в Россию

Фото: РИА «Новости»/kremlin.ru

Владимир Путин и Марина Голядкина на церемонии вручения государственных наград победителям Игр XXXII Олимпиады в Токио

Синхронистка Марина Голядкина, ставшая олимпийской чемпионкой, заявила, что решила переехать из Украины в России ради продолжения развития в спорте, передает Sport24. Уроженка Донецка выступала в украинской команде до 2015 года, а затем получила российский паспорт.

Голядкина призналась, что ее судьба была определена еще в детстве: она родилась в спортивной семье, где папа был профессиональным борцом, а мама — чемпионкой СССР по плаванию. По ее словам, в Донецке было множество хороших и сильных школ, но изначально выбор пал не на синхронное плавание.

Мама выбирала такие виды, в которых у нас была бы возможность достичь самых высоких результатов. Но со мной сначала немного ошиблась. Отдала на художественную гимнастику. И с трех лет я жила в режиме солдата — так его называю. Тренировки каждый день, — призналась спортсменка.

Будущая чемпионка не раз побеждала на различных международных турнирах. Но для того, чтобы до конца раскрыть свой потенциал, нужно было переехать в более крупный город и к более именитым тренерам. Голядкина отметила, что был вариант переехать в Киев или пойти в спортивный интернат, но мать не хотела этого. Так в ее жизни появилось синхронное плавание, а после на семейном совете было принято решение о переезде в Россию. Был еще вариант с Испанией, но РФ в то время считалась безоговорочным лидером в этом виде спорта.

Ранее в Сети разгорелся скандал из-за высказывания президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая назвала бомжами россиян, которые примут участие в Олимпиаде в Париже.