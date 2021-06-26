Олимпийская чемпионка Анна Чичерова объявила о завершении карьеры

Российская чемпионка Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в высоту Анна Чичерова заявила о завершении карьеры. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 26 июня, на чемпионате России Чичерова поделила второе место с результатом 1,88 метра.

Думаю, всё, отговорила роща золотая. Сил уже нет. Хватит уже. Наверное, всё, — сказала спортсменка журналистам.

Анне Чичеровой 38 лет. Она является чемпионкой Олимпиады 2012 года в Лондоне, серебряным призёром чемпионата мира 2007 года, обладателем бронзы мировых первенств 2013-го и 2015 года.

Ранее сообщалось, что все российские атлеты, имеющие «нейтральный» статус, допущены до международных соревнований.