Олимпиада не состоится в 2021 году, если не будет вакцины от коронавируса

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Награда за вклад в развитие и популяризацию баскетбола учреждена Женской национальной баскетбольной ассоциацией в память погибших спортсмена Коби Брайанта и его дочери Джианны (Джиджи).

В ассоциации рассказали, что бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» поддерживал женский баскетбол, а его дочь стремилась достичь в этом спорте вершин. Вдова баскетболиста, Ванесса, будет принимать участие в определении победителя, а...