Олимпиада не состоится в 2021 году, если не будет вакцины от коронавируса

Профессор Эдинбургского университета Деви Сридхар считает, что Олимпийские игры в Токио не смогут пройти в 2021 году, если к этому времени не будет разработана вакцина от коронавируса.
Если мы получим вакцину в течение следующего года, проведение Олимпиады будет реалистичным сценарием. Если научного прорыва не случится, думаю, проведение Игр будет маловероятным, — цитирует Сридхар BBC.
Олимпийские игры должны были стартовать в Японии 24 июля 2020 года, но пройдут летом 2021-го. Как писал NEWS.ru, церемония открытия летних Игр пройдёт 23 июля, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.
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